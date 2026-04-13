Parco completamente rinnovato | nuove altalene e giochi più sicuri per i bambini

Nel parco Curiel di Copparo sono stati installati due nuovi dondoli in acciaio zincato, sostituendo quelli precedenti. I lavori di rinnovo sono stati recentemente completati, offrendo ai bambini nuove altalene e giochi più sicuri. Le strutture sono state posizionate nelle aree dedicate ai più piccoli, migliorando la sicurezza e la fruibilità dello spazio pubblico. La sostituzione delle attrezzature fa parte di un intervento di riqualificazione del parco.

Due nuove altalene al parco Curiel di Copparo. Sono stati recentemente completati i lavori di sostituzione dei dondoli, con l’installazione di due nuove strutture in acciaio zincato, ciascuna con due sedute. Nel rispetto della normativa vigente, è stata realizzata anche un’area anti-trauma in.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Più servizi e nuovi arredi: dopo i lavori riapre al pubblico l'ufficio postale completamente rinnovatoDopo i lavori di ristrutturazione, domani l'ufficio postale di Riolo Terme di via Gramsci 2 riapre con nuovi servizi e locali completamente... Investimenti sulla polizia locale a Misterbianco: parco auto rinnovato e nuove attrezzature per gli agentiProsegue l’azione dell'Amministrazione comunale di Misterbianco volta al rafforzamento del corpo di polizia locale, sia in termini di risorse umane...