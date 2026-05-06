Ad Arezzo, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo accusato di aver seguito e minacciato ripetutamente un’ex compagna. La donna aveva segnalato appostamenti frequenti, pedinamenti e messaggi dal tono aggressivo. Gli agenti, intervenuti dopo le segnalazioni, hanno fermato lo stalker e messo fine alla sua condotta persecutoria. L’indagine è ancora in corso per approfondire i dettagli delle vessazioni subite.

AREZZO – Un copione fatto di appostamenti continui, pedinamenti e messaggi dal tono violento. È quanto emerso ad Arezzo, dove le pattuglie della Polizia di Stato hanno messo fine all’incubo vissuto da una donna, vittima delle ripetute vessazioni da parte dell’ex compagno. L’uomo, un cittadino albanese di 32 anni residente nel Nord Italia, è stato bloccato in flagranza di reato e arrestato con l’accusa di atti persecutori. L’epilogo della vicenda si è consumato in pieno giorno. Al termine del proprio turno di lavoro, la vittima ha notato l’auto del trentaduenne parcheggiata proprio davanti all’ingresso del suo ufficio. Nonostante l’intimazione ad allontanarsi, l’uomo non ha desistito e ha iniziato a seguirla a bordo della propria vettura mentre lei si recava a prendere la figlia minorenne al termine delle lezioni scolastiche.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Arezzo, appostamenti e minacce dopo la rottura: la polizia ferma uno stalker

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