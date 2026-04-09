Ad Arezzo, le forze dell’ordine sono intervenute in seguito a una serie di episodi di violenza e intimidazioni che avevano coinvolto due uomini. La situazione aveva causato un clima di tensione e paura tra le persone del quartiere. Una donna anziana ha deciso di denunciare le aggressioni, portando all’intervento delle autorità per far fronte alle condotte violente e alle minacce ricevute.

Arezzo – Stavolta la situazione era diventata davvero insostenibile. Anni di paura, botte e minacce, fino a quando una donna anziana ha trovato il coraggio di dire basta e denunciare tutto. E da lì, la Polizia di Stato si è messa subito al lavoro. Nel mirino degli agenti è finito un quarantenne aretino, accusato di aver reso la vita della madre un inferno. Non solo maltrattamenti continui, ma anche richieste di soldi ottenute con la forza e le minacce, spesso per comprarsi la droga. La donna viveva nel terrore, tanto da chiudersi a chiave in camera per sentirsi un minimo al sicuro quando il figlio era in casa. L’episodio più grave? Un’aggressione violenta, con tanto di pugno in faccia e la minaccia di buttarla giù dal balcone se non gli avesse dato altri soldi. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Botte, minacce e paura: la Polizia interviene ad Arezzo, due uomini nei guai

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