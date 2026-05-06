Area non idonea lo dice pure Unicam
Continua la battaglia del comitato "No alla discarica CantagalloPollenza", presieduto da Andrea Ciucci. Tra le aree papabili della nuova discarica provinciale c’è infatti quella della battaglia del 1815, tra i vigneti. Una zona dove i residenti convivono già da anni con il Cosmari. Ora il comitato spiega che, in base a uno studio di Unicam sui parametri richiesti dall’Ata, la zona di Cantagallo dovrebbe essere depennata dalla lista. "Oltre alle tante motivazioni già espresse – spiega il gruppo – questo sito non è idoneo in base ai requisiti richiesti dalla stessa Ata. Infatti il Comune ha incaricato l’Università di Camerino per la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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