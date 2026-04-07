Il Consiglio superiore della magistratura ha confermato quanto affermato dalla giudice di Catania, Iolanda Apostolico, nel settembre del 2023. La giudice aveva deciso di non convalidare il fermo di quattro richiedenti asilo nel centro di Pozzallo, disapplicando le procedure di fermo previste. La decisione del Csm rende ufficiale questa presa di posizione, sancendo la correttezza dell’operato della magistrata in quella circostanza.

Toga party Valutazione positiva alla giudice che disapplicò il decreto Cutro. E che ora ha cambiato lavoro. La campagna violentissima della destra e le sue dimissioni alla fine del 2024 Toga party Valutazione positiva alla giudice che disapplicò il decreto Cutro. E che ora ha cambiato lavoro. La campagna violentissima della destra e le sue dimissioni alla fine del 2024 Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Apostolico aveva ragione. Alla fine lo dice pure il Csm

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