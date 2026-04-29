Area ex Ospedale Santa Chiara | Sì ad una regia unica per evitare lo spezzettamento ma la maggioranza dice no

In Consiglio comunale si discute del futuro dell’area dell’ex Ospedale Santa Chiara, con alcuni consiglieri di La città delle Persone che hanno proposto un ordine del giorno per istituire una regia pubblica unica e trasparente. La proposta mira a evitare che lo sviluppo del sito sia frammentato tra più attori e progetti. Tuttavia, la maggioranza ha espresso parere contrario alla proposta, senza approvarla.

I consiglieri de La città delle Persone Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo hanno presentato in Consiglio comunale un ordine del giorno sul futuro dell’area dell’ex Ospedale Santa Chiara, chiedendo una regia pubblica forte e trasparente per evitare che uno dei luoghi più.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Un reggino si candida a Messina per unire lo Stretto: "Punto ad un'unica grande area metropolitana" Detenuto evaso dall'ospedale Santa Chiara: "Gravi criticità nel sistema carcerario"La fuga dell'uomo è durata poche ore ma dal sindacato Uil Polizia penitenziaria mettono in evidenza le problematiche del settore tra carenza di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Eden 2026, cinque venerdì di musica e socialità nel cuore di Trento / Notizie / Novità / Homepage; Ex ospedale, parcheggi chiusi e polemiche aperte: il sindaco Caversazio rompe il silenzio sulla vicenda di via Fratelli Arpe; In ascolto di Tramontana. Nuovi spazi pubblici, più sicurezza e parcheggi. La giunta incontra i residenti. Innovazione in medicina. Il nuovo ospedale Santa Chiara, l'incontro del Rotary Club EmpoliInnovazione in medicina. Il nuovo ospedale Santa Chiara in Cisanello è il titolo dell’incontro organizzato dal Rotary Club di Empoli, che si è svolto di ... gonews.it Trento, lavori all'ospedale Santa Chiara: day hospital trasferito al San CamilloÈ in corso, venerdì 12 dicembre, il trasferimento dei day hospital di neurologia, reumatologia, medicina ed ematologia dall'ospedale Santa Chiara di Trento nella nuova sede al quarto piano ... rainews.it «Blocco informatico, i tempi di attesa potrebbero essere lunghi». All’ospedale Santa Chiara di Trento hanno deciso di comunicarlo con un cartello, per avvisare i pazienti dei disagi. Ma il problema non riguarda solo il capoluogo, ma l’intero sistema sanitario tre - facebook.com facebook