Ravenna continua a essere interessata dal maltempo, con un'allerta arancione ancora in vigore per vento e mare. La protezione civile ha prorogato l’allerta gialla a causa delle piene dei fiumi, mentre si attende un miglioramento nelle condizioni meteorologiche per la giornata successiva. La situazione rimane sotto controllo, anche se si resta in allerta.

La criticità idraulica è dovuta alla propagazione della piena nei tratti vallivi, a seguito delle precipitazioni di questi giorni Mentre il territorio ravennate rimane impegnato con l'emergenza maltempo in corso, per la quale oggi è ancora valida un'allerta arancione per vento e stato del mare, è previsto un miglioramento per la giornata di domani, anche se non si potrà abbassare la guardia. In buona parte della provincia di Ravenna per domani è infatti stata prorogata l'allerta gialla per piene dei fiumi. Come si legge nel bollettino di Arpae, per venerdì "non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Ravenna ancora alle prese con il maltempo: allerta gialla prorogata per le piene dei fiumi

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