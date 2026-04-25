Dodici Vigili del Fuoco hanno appena concluso un corso di specializzazione presso il Polo Fluviale di Scalea. Ora sono pronti a intervenire in caso di esondazioni dei fiumi in Calabria, rafforzando le capacità di gestione delle emergenze nel territorio. Questi nuovi operatori rappresentano un incremento delle risorse disponibili sul fronte delle operazioni di soccorso legate alle piene dei corsi d'acqua.

? Cosa sapere Dodici Vigili del Fuoco completano il corso SFA presso il Polo Fluviale di Scalea.. Nuovi specialisti operativi per gestire le emergenze da esondazione nel territorio calabrese.. Dodici nuovi specialisti del soccorso fluviale sono operativi in Calabria a seguito della conclusione, il 24 aprile, di un intenso addestramento tecnico presso il Polo Fluviale di Scalea, nella provincia di Cosenza. Il percorso formativo denominato Corso SFA (Soccorritore Fluviale Alluvionale) ha coinvolto dodici operatori provenienti da diversi Comandi dei Vigili del Fuoco della regione. L’attività si è svolta nel periodo compreso tra il 13 e il 24 aprile, trasformando la zona di Scalea in un centro di riferimento per le competenze tecniche legate al soccorso urgente in contesti idraulici complessi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: 12 nuovi esperti pronti a sfidare le piene dei fiumi

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