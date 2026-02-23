A scuola di legalità | i carabinieri salgono in cattedra per parlare ai giovani di bullismo e cyberbullismo

I carabinieri hanno incontrato gli studenti di Condofuri per sensibilizzarli su bullismo e cyberbullismo, cause di comportamenti dannosi tra i giovani. Durante l’iniziativa, hanno spiegato come riconoscere e affrontare queste situazioni, coinvolgendo attivamente i ragazzi con esempi pratici. L’obiettivo è promuovere un ambiente scolastico più sicuro e consapevole. Gli incontri continuano in diverse scuole della zona per rafforzare il messaggio di rispetto e responsabilità tra i giovani.

L’incontro si è svolto nel plesso scolastico di Condofuri alla presenza degli studenti e dei docenti dell’Istituto comprensivo Bova Marina – Condofuri Educare alla legalità partendo dai banchi di scuola. È con questo obiettivo che, a Condofuri, i carabinieri hanno incontrato gli alunni dell’Istituto comprensivo Bova Marina – Condofuri per un momento di confronto dedicato ai temi del bullismo e del cyberbullismo. Prosegue così l’impegno dell’Arma dei carabinieri nella diffusione della cultura della legalità tra i più giovani. I militari della compagnia carabinieri di Melito Porto Salvo hanno fatto visita agli studenti del plesso scolastico di Condofuri, alla presenza degli insegnanti, dando vita a un incontro partecipato e ricco di spunti di riflessione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Progetto educativo-formativo “Stop al bullismo e al cyberbullismo”: Comune di Monteiasi, scuola e Arma dei Carabinieri insieme per la legalità e il rispettoIl progetto “Stop al bullismo e al cyberbullismo” nasce dall’iniziativa del Comune di Monteiasi, che ha coinvolto scuola e Arma dei Carabinieri per promuovere la legalità.

Leggi anche: A lezione di legalità con i Carabinieri, al "Calvi" in cattedra salgono le divise

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: A scuola di legalità, i carabinieri incontrano gli studenti delle Montanari a Mirandola; I magistrati incontrano gli studenti di Riccione al Palazzo del Turismo per una lezione sulla cultura della legalità; A scuola di legalità con i carabinieri forestali; Orientamento e legalità, una giornata a scuola con i carabinieri.

A scuola di legalità ambientale, i Carabinieri Forestali incontrano 198 alunniNei mesi di gennaio e febbraio, nell’ambito dell’iniziativa Formazione alla cultura della legalità ambientale, i Carabinieri Forestali del Gruppo di Terni hanno svolto una serie di incontri presso l ... orvietonews.it

PretenDiamo Legalità, al via anche a Rieti la IX edizione del progetto-concorso della Polizia di StatoPrende il via anche a Rieti la nona edizione del progetto/concorso PretenDiamo legalità, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rivolto agli ... rietinvetrina.it

A scuola con la Guardia di Finanza. Progetto “Educazione alla Legalità economica”. Clicca il link www.fanoinforma.it/a-scuola-con-la-guardia-di-finanza/ - facebook.com facebook