I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione di un cittadino e hanno recuperato sette computer rubati in una scuola elementare. Gli oggetti erano stati sottratti all’interno dell’istituto e successivamente restituiti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al recupero di tutta la merce trafugata. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata nel corso dell’operazione.

Sette computer rubati in una scuola elementare e poi recuperati grazie alla segnalazione di un cittadino e all’intervento dei carabinieri. È la storia a lieto fine che arriva da Poggio Torriana, dove i militari di Santarcangelo hanno restituito alla scuola di Camerano i computer rubati durante un furto avvenuto nelle scorse settimane. L’episodio risale alla notte del 24 febbraio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i ladri sarebbero nella scuola di via Macello, a Poggio Berni, dopo aver forzato il cancello della recinzione e aperto una porta antipanico sul retro. Una volta dentro, hanno girato per diversi locali alla ricerca di oggetti da portare via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I carabinieri salgono in cattedra. Ritrovati i computer rubati a scuola

Rubati computer dall'interno di una scuola, indagano i carabinieriFurto nella scuola in via San Clemente a Nocera Superiore, la notte tra domenica e lunedì.

A scuola di legalità: i carabinieri salgono in "cattedra" per parlare ai giovani di bullismo e cyberbullismoL’incontro si è svolto nel plesso scolastico di Condofuri alla presenza degli studenti e dei docenti dell’Istituto comprensivo Bova Marina –...

Tutto quello che riguarda I carabinieri salgono in cattedra....

Argomenti discussi: I carabinieri salgono in cattedra. Ritrovati i computer rubati a scuola.

Anziana derubata. I carabinieri ritrovano i quadriBabbo Natale per la signora Concetta, 86 anni di Calco, quest’anno si è vestito in maniera diversa dal solito. Non aveva giacca, pantaloni e cappello rossi e nemmeno portava la barba lunga e bianca. ilgiorno.it

Bambino troppo vivace in treno, scoppia la lite tra il papà e un passeggero: pugni in faccia e volti sanguinanti. Salgono i carabinieriVENEZIA - Viaggio movimentato, ieri pomeriggio, per i pendolari del treno regionale veloce Venezia-Verona, partito dalla stazione di Santa Lucia alle 15.10: a causa di una lite tra due passeggeri è ... ilgazzettino.it