Arcola | tra il racconto di un viaggio e la camminata per la salute

A Arcola, si intrecciano due storie: quella di un viaggio di sette mesi e la promozione della salute attraverso una camminata. Durante l’evento, saranno installati i defibrillatori donati dai partecipanti alla passeggiata. Questi dispositivi verranno sistemati in punti strategici del paese, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza di chi vive e lavora nel territorio.

? Cosa scoprirai Come si conciliano sette mesi di viaggio con il lavoro?. Dove verranno installati i nuovi defibrillatori raccolti con la camminata?. Cosa lega la presentazione del libro alla degustazione dei prodotti locali?. Perché la navetta gratuita parte proprio da Romito Magra?.? In Breve Degustazione prodotti locali con Rete d'Impresa Arcola Contadina dopo l'incontro di venerdì.. Navetta gratuita da Romito Magra alle ore 8.30 per la camminata di domenica.. Raccolta fondi Tive6 per acquisto nuovi defibrillatori nei borghi della provincia di Spezia.. Percorso non agonistico da Trebiano al Circolo Arci Solaro per la domenica 10 maggio.. Venerdì 8 maggio alle ore 18.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arcola: tra il racconto di un viaggio e la camminata per la salute Notizie correlate Leggi anche: Tra sport e salute, dalla camminata non competitiva all'inaugurazione del campo sportivo Guidizzolo: la Camminata della Salute vincerà a RomaLa Pro Loco di Guidizzolo ha ottenuto il marchio Evento di Qualità per la sua storica Camminata della Salute, un riconoscimento ufficiale consegnato... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ad Arcola un fine settimana tra cultura e salute; Luciana Volante vince il concorso letterario Arcola, un borgo da favola con il libro Il sogno di Ralph; Arcola allarga i suoi Orizzonti. La nuova Pro Loco si mette in moto: Pensare al futuro e alle tradizioni; Nasce la Pro Loco Orizzonti Arcolani: Arcola ha un nuovo cuore per promuovere il territorio. Premiati i vincitori della terza edizione del concorso letterario per l’infanzia Arcola, un borgo da favolaPremiati i vincitori della terza edizione del concorso letterario per l’infanzia Arcola, un borgo da favola ... msn.com Prosegue la rassegna Arcola e i suoi libri - leggendo con gusto Venerdi 8 maggio alle ore 18 Roberta Petacco dialogherà con Tommaso Rivieri. A seguire degustazione a cura della Rete d'impresa Arcola Contadina #cittachelegge #maggiodeilibri #viaggio - facebook.com facebook