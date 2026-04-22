Tra sport e salute dalla camminata non competitiva all' inaugurazione del campo sportivo

Sabato 2 maggio si terrà la terza edizione di “Camminando a San Martino”, una manifestazione che promuove uno stile di vita attivo e salutare. L’evento, che inizierà alle 16, prevede una camminata non competitiva e l’inaugurazione di un nuovo campo sportivo. Questa iniziativa coinvolge diverse fasce di età e mira a favorire l’attività fisica all’aperto in un clima di convivialità.

Viva lo stile di vita sano. E’ in programma per sabato 2 maggio la terza edizione di ‘Camminando a San Martino’: la manifestazione, che vedrà la partenza alle 16.30 (ritrovo alle 16), prevede appunto una camminata ludico motoria di 6 chilometri sul territorio. La partenza e l'arrivo sono previsti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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