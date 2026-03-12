Referendum sulla riforma della giustizia | volantini del No distribuiti in classe in una scuola della provincia di Catania l’USR Sicilia avvia un’ispezione

In una scuola della provincia di Catania, alcuni studenti hanno segnalato la distribuzione di volantini del No sul referendum sulla riforma della giustizia. L'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia ha deciso di inviare ispettori nell’istituto per verificare quanto accaduto, dopo aver ricevuto le segnalazioni dal Ministero dell'Istruzione. L’azione mira a chiarire la dinamica degli eventi all’interno dell’edificio scolastico.

