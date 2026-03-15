A Merano, un uomo di 47 anni è stato arrestato e portato nel carcere di Bolzano su ordine del Gip. L'uomo è accusato di aver perseguitato una donna con appostamenti e di aver commesso violenze sessuali. Le autorità hanno deciso di intervenire dopo aver raccolto elementi che confermerebbero le accuse nei confronti dell'uomo. La vicenda ha portato alla sua immediata detenzione.

Un uomo di 47 anni è stato portato dietro le sbarre del carcere di Bolzano su disposizione del Gip, dopo aver trasformato la vita di una donna di Merano in un incubo fatto di appostamenti e violenza. Le indagini della polizia giudiziaria altoatesina hanno ricostruito un quadro allarmante che vede persecuzioni sia nello spazio privato che nel luogo di lavoro della vittima. L’episodio si è consumato negli ultimi mesi tra la città di Merano e il Burgraviato, dove l’uomo ha messo in atto comportamenti violenti fisici e psicologici, culminati in episodi di violenza sessuale. La frequentazione iniziale con la donna era degenerata in una relazione tossica, portando a denunce che hanno scatenato le attuali operazioni delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Merano: 47enne arrestato per stalking e violenza sessuale

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