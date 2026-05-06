Archiviato e con successo la tre giorni inaugurale del Maggio Castiglionese

Si è conclusa con successo la tre giorni di eventi di apertura a Castiglion Fiorentino. Durante il fine settimana, il “Wine Festival” ha attirato oltre mille visitatori, mentre le degustazioni ai “Primi di Maggio” hanno raggiunto le 2.000 porzioni di pasta toscana servite. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti e si è svolta senza particolari intoppi. La rassegna ha portato in città appassionati e apprezzamenti per le iniziative proposte.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Oltre mille presenze al “Wine Festival” e oltre 2 mila le degustazioni sfornate ai “Primi di Maggio” con l'esaltazione del prodotto locale Pasta Toscana. Sono questi alcuni numeri della tre giorni del “Maggio Castiglionese”, uno degli eventi corali organizzati dalla Città di Castiglion Fiorentino che esalta le eccellenza enogastronomiche locali e che ha visto impegnati per quanto riguarda il “Wine Festival” oltre 55 cantine con 300 etichette e per il Festival dei “Primi Piatti” 12 ristoranti locali. Archiviato, quindi, e con successo il primo fine settimana del “Maggio Castiglionese” al via gli appuntamenti di questo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Archiviato e con successo la tre giorni inaugurale del “Maggio Castiglionese” Notizie correlate Leggi anche: Inaugurata l’edizione 2026 del “Maggio Castiglionese” Tre giorni di shopping per il Primo Maggio: il borgo si anima con La Casa del Tempo e il Mercatino delle FamiglieSantarcangelo si prepara a vivere il lungo weekend dal 1 al 3 maggio all’insegna dello shopping. Una raccolta di contenuti Si spalanca Porta Fiorentina: inaugurato il Maggio castiglionese 2026Via alla tradizionale manifestazione alla presenza del sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli. Ospite d’eccezione Marky Ramone, da pochi giorni cittadino onorario ... arezzonotizie.it Al via il Maggio CastiglioneseRitornano i Primi di Maggio e il Valdichiana Wine Festival. Fiera Campionaria lungo viale Marconi 1 e 3 Maggio ... lanazione.it