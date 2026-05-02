Inaugurata l’edizione 2026 del Maggio Castiglionese

Oggi si è aperta ufficialmente l’edizione 2026 del “Maggio Castiglionese”. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nel centro del paese, con la presenza di diverse autorità e cittadini. Durante l’evento, sono state presentate alcune delle attività previste per questa edizione, tra cui spettacoli, mostre e iniziative culturali. La manifestazione proseguirà nelle prossime settimane con appuntamenti programmati in vari luoghi della zona.

ARezzo, 2 maggio 2026 – Inaugurata l’edizione 2026 del “Maggio Castiglionese ”. Agnelli: “Un saluto tutti i lavoratori anche a quelli che lavorano anche oggi, saluto a quelli che non ce l’hanno ma lo cercano e un occhio di riguardo non posso non averlo soprattutto per i giovani che a volte pur di trovare una loro dimensione sono costretti ad andare via dalla nostra terra ed io spero che ritorni quel giorno in cui la nostra Terra sia foriera di opportunità per tutti a tutte le età”. Ospite d’eccezion e Marky Ramone da pochi giorni cittadino onorario di Castiglion Fiorentino, che si è messo a disposizione della Filarmonica Castiglionese. Po...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurata l’edizione 2026 del “Maggio Castiglionese” Inaugurata l’edizione 2026 del “Maggio Castiglionese” Notizie correlate Si spalanca Porta Fiorentina: inaugurato il "Maggio castiglionese" 2026Porta Fiorentina si è spalancata sul Maggio Castiglionese 2026, il tradizionale appuntamento di primavera che da più di cinquant’anni esalta le... Polizia di Stato: inaugurata a Lecce la terza edizione del "Trofeo Barba 2026"LECCE -?Nel pomeriggio di ieri, in concomitanza con le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato, tenutesi nella... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inaugurata l’edizione 2026 del Maggio Castiglionese; Si spalanca Porta Fiorentina: inaugurato il Maggio castiglionese 2026; Maggio Castiglionese 2026, il taglio del nastro col cittadino onorario Marky Ramone; Immagini e memorie della Settimana Castiglionese, la mostra. Inaugurata l’edizione 2026 del Maggio CastiglioneseAgnelli: Un saluto tutti i lavoratori anche a quelli che lavorano anche oggi, saluto a quelli che non ce l’hanno ma lo cercano e un occhio di riguardo non posso non averlo soprattutto per i giovani ... lanazione.it Al via il Maggio Castiglionese. Piatti tipici della tradizione e la grande fiera campionariaIl cuore gastronomico del weekend inaugurale sarà oggi nel piazzale Garibaldi. A pochi passi, nel Chiostro di San Francesco il Valdichiana Wine Festival animerà le tre giornate . lanazione.it In questa giornata iniziata con la festa del Maggio Castiglionese, mi è arrivata la notizia della scomparsa di Alberto Bruni al quale mi legava un sentimento di grande affetto, così come si può provare per un padre, per un nonno e per una persona che ti ha visto - facebook.com facebook