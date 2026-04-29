Tre giorni di shopping per il Primo Maggio | il borgo si anima con La Casa del Tempo e il Mercatino delle Famiglie

Da venerdì 1 a domenica 3 maggio, il borgo si anima con tre giorni di shopping legati alle celebrazioni del Primo Maggio. Durante il fine settimana, le attività commerciali aderenti a Città Viva rimarranno aperte, proponendo iniziative e mercatini a tema. Tra gli eventi principali, ci saranno La Casa del Tempo e il Mercatino delle Famiglie, che coinvolgeranno visitatori e residenti nelle vie del centro storico.

Santarcangelo si prepara a vivere il lungo weekend dal 1 al 3 maggio all’insegna dello shopping. Per l’occasione, le attività commerciali del borgo, in particolare quelle aderenti a Città Viva, saranno aperte per tutti e tre i giorni, da venerdì a domenica.L’apertura diffusa dei negozi.🔗 Leggi su Riminitoday.it Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate Leggi anche: Due giorni di shopping in piazzale Marconi con il mercatino delle curiosità fra antiquariato, artigianato e tipicità del territorio Parolise si anima per la Festa del Primo Maggio: musica, cibo e spettacolo per tutto il giornoLa confraternita del Preziosissimo Sangue organizza una giornata di festa in Piazza Giovanni Falcone con street food, concerti live e intrattenimento... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mercati nei giorni festivi a Bari: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno con le bancarelle aperte; Idee per il ponte del 1° maggio? Cosa vedere in Versilia in 3 giorni (incluso la ciclovia con tramonti sul mare mozzafiato); Il 1° maggio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® colorano la festa a Legnano; Weekend a Parigi: idee per gite gratuite o a basso costo nella regione parigina. Santarcangelo anima il ponte del 1° maggio: tre giorni tra shopping, mercatini e centro storico vivoDal 1° al 3 maggio negozi aperti e doppio appuntamento domenicale con La Casa del Tempo e il Mercatino delle Famiglie ... altarimini.it Ponte Primo maggio, è boom di prenotazioni: dominano le destinazioni italianeAd aprile le prenotazioni degli italiani sono aumentate del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. La maggioranza dei viaggiatori sceglie soggiorni di tre ... repubblica.it Il Primo Maggio è la festa dei lavoratori, ma il decreto varato dal governo va in tutt’altra direzione. Le misure previste puntano su incentivi alle imprese, con sgravi e sostegni economici per l’occupazione, mentre mancano all'appello misure strutturali per l’aume - facebook.com facebook Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon sono i conduttori del concertone del primo maggio 2026 #concertone #1maggio @primomaggioroma @ARISA_OFFICIAL @bigmamaalmic @pierspollon x.com