Architettura e memoria | a Ivrea i vent’anni dell’Archivio Cinema Impresa con il Fondo Edison

Nel 2026, l’Archivio Nazionale Cinema Impresa di Ivrea compie vent’anni di attività. Per questa occasione, l’archivio ha allestito la mostra intitolata “La Terra Fabbricata”. L’esposizione si concentra sulla relazione tra architettura e memoria, presentando materiali conservati nel Fondo Edison. La mostra offre uno sguardo sulla storia dell’industria e sull’immagine delle infrastrutture industriali attraverso film e documenti.

L’Archivio Nazionale Cinema Impresa di Ivrea festeggia nel 2026 i suoi primi vent'anni di attività. Per celebrare questa ricorrenza, l'istituzione presenta la mostra “La Terra Fabbricata. Paesaggio, energia e lavoro nel Fondo Edison”, che sarà inaugurata il 7 maggio (dalle 19 alle 21) e resterà.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Un’odissea lunga vent’anni e adesso l’archivio fotografico rischia di svanire“L’archivio è il risultato del costante impegno personale e professionale dell'architetto Della Rosa (. Leggi anche: ‘Portatori sani’ di Memoria, Gotica Toscana compie vent'anni Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: A Ivrea Paesaggio, energia e lavoro nel Fondo Edison in mostra all’Archivio del cinema d’impresa; Viaggio visivo tra dighe e cantieri; PIEMONTE ARTE: PRECETTORIA DI RANVERSO, NAIMA, ALBA, IVREA, FOSSANO, BRA, AVIGLIANA... A Marina Massa architetture e memoria nel Festival Post ColoniaMarina di Massa (Massa Carrara) ospita negli spazi della vecchia Torre Fiat, oggi Torre Marina, il festival 'Post Colonia - Architetture e immaginari in transizione' che dal 6 al 13 aprile propone una ... ansa.it Il 7 maggio a Ivrea, inaugurazione della mostra “La terra fabbricata. Paesaggio, energia e lavoro nel Fondo Edison conservato dall’Archivio Nazionale Cinema Impresa di Ivrea”, a cura del progetto RE-PLAY - facebook.com facebook