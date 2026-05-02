Un’odissea lunga vent’anni e adesso l’archivio fotografico rischia di svanire

Dopo vent’anni di lavoro, l’archivio fotografico dell’architetto Della Rosa rischia di scomparire. Si tratta di un insieme di immagini che documentano molteplici progetti e momenti della sua carriera. La perdita di questo patrimonio rappresenta un problema per la conservazione delle sue opere e della sua attività professionale. La vicenda ha attirato l’attenzione di coloro che si occupano di tutela del patrimonio culturale e architettonico.

“L’archivio è il risultato del costante impegno personale e professionale dell'architetto Della Rosa (.). Un’importante testimonianza documentaria non soltanto dell’edilizia rurale e cittadina (.) ma anche dei grandi mutamenti sociali sopravvenuti in seguito allo spopolamento dei centri storici e.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate L'ecomostro che si vede dalla tangenziale compie vent'anni nell'abbandono: la sua odissea burocraticaC’è un compleanno che nessuno a Forlì festeggia, ma che tutti i residenti del quartiere Ronco hanno sotto gli occhi ogni mattina. La Rondinella è in Serie D: festa a Firenze, “Il trionfo dopo un’attesa lunga vent’anni”Firenze, 12 aprile 2026 – Al triplice fischio, un traguardo storico accende il cuore pulsante di Firenze: la Rondinella Marzocco, la seconda squadra... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Quanto durerà Odissea di Nolan? Rilasciata la durata e a sorpreso i fan (per un motivo inaspettato); Il SalinaDOCFest compie vent’anni con Odissee contro le guerre; CAG Penisola Sorrentina: vent'anni di ginnastica, talenti d'oro e un’odissea chiamata palestra. L’oratorio fantasma al Sacro Cuore, lavori bloccati: un'odissea lunga 18 anniANCONA L’ingresso principale si trova in via Maratta, proprio di fronte al mercato al coperto, ma almeno per il momento da quelle scalette o in alternativa dall’accesso lato Coop non potrà passare ... corriereadriatico.it ASSOLTO ANCORA ANTONIO PERNA: LA LUNGA ODISSEA DI DENUNCE, QUEL COLTELLINO TROVATO IN AUTO DAI CARABINIERI E LA DIFESA DELL’AVV. PASQUALE CARDILLO CUPO… Secondo quanto riferito dalla difesa dell’Avv. Pasquale Cardi - facebook.com facebook