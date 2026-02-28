L’associazione Gotica Toscana celebra il suo ventennio di attività a Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze. Fondata per diffondere tra i giovani la memoria della II guerra mondiale e della liberazione, l’organizzazione ha dedicato vent’anni a ricerche storiche e iniziative di impegno civile. La data del 28 febbraio segna il traguardo di due decenni di presenza sul territorio.

Scarperia e San Piero (Firenze), 28 febbraio 2026 – ‘Portatori sani’ di Memoria. Compie vent’anni l’associazione Gotica Toscana, un tempo speso per diffondere tra i giovani la memoria attiva della II guerra mondiale e della liberazione, venti anni passati tra ricerca storica e impegno civile. Un traguardo importante, che l’associazione ha voluto festeggiare raccogliendo i suoi soci al museo di Ponzalla per un brindisi e una carrellata sui progetti futuri, che confermano l’associazione come una delle realtà più dinamiche nella valorizzazione dei valori che arrivano direttamente da quel terribile periodo storico. Nata con l’obiettivo di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Portatori sani’ di Memoria, Gotica Toscana compie vent'anni

