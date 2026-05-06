Arbitro Lecce Juve designato il fischietto del match Ecco chi dirigerà la gara del Via del Mare

È stata resa nota la designazione arbitrale per la partita tra Lecce e Juventus, in programma sabato sera allo stadio Via del Mare. L'arbitro incaricato di dirigere l'incontro è stato ufficialmente assegnato e sarà il fischietto che seguirà il match, con le sue decisioni che influiranno sui tempi e le fasi della partita. La designazione è stata comunicata in vista del calcio d'inizio previsto nel fine settimana.

di Luca Fiore Arbitro Lecce Juve, arriva la designazione ufficiale per il match in programma sabato sera al Via del Mare. Ecco chi dirigerà la gara. La Juventus conosce il nome del direttore di gara per il match di sabato sera contro il Lecce allo stadio Via del Mare. Attraverso il proprio sito ufficiale, l’ AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 36ª giornata di Serie A. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO A dirigere la sfida in programma sabato sera alle 20:45 sarà Andrea Colombo. Il match contro la squadra di Eusebio Di Francesco vedrà impegnati come assistenti Imperiale e Cecconi, mentre per il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Tremolada.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arbitro Lecce Juve, designato il fischietto del match. Ecco chi dirigerà la gara del Via del Mare Juventus-Lecce, il gol del pareggio di McKennie Notizie correlate Arbitro Bosnia Italia, designato il fischietto del match: ecco chi dirigerà la finale playoffCalciomercato Inter, Bastoni via? È Gila il primo nome nella lista per la difesa, ma non mancano le alternative Rinnovo Modric, il croato e il Milan... Arbitro Milan Inter, designato il fischietto del match: ecco chi dirigerà la sfida di San Sirodi Redazione Inter News 24Arbitro Milan Inter: la scelta ufficiale per il Derby della Madonnina: ecco chi dirigerà la sfida tra rossoneri e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Variazione designazione arbitrale; Juve-Verona, il Var di Inter-Roma! Arbitro designato senza Rocchi: la scelta di Tommasi; AGI - Le accuse della Procura di Milano verso Rocchi: avrebbe designato arbitri graditi all'Inter in alcune partite; Pisa-Lecce: cambia l’arbitro. Cambia l’arbitro di Pisa-LecceLECCE – È stata decisa una variazione della conduzione arbitrale per la gara Pisa-Lecce, in programma domani sera alle ore 20:45 alla Cetilar Arena e valida come 35ª giornata del campionato di Serie ... leccezionale.it L’arbitro di Pisa – Lecce: il fischietto napoletano Guida ha diretto i giallorossi 13 volte, ecco i precedentiLa partita sarà arbitrata dal Signor Marco GUIDA della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (Napoli). L’arbitro GUIDA ha 44 anni. È nato il 7 giugno ... corrieresalentino.it Aggiornamento info ticketing gara Lecce - Juventus Si informa che, per ragioni tecniche e organizzative, la vendita dei tagliandi del - (nel limite di 350 posti, stabilito dall'Autorità Provinciale di Pubbli - facebook.com facebook