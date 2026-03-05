L’arbitro incaricato di dirigere il match tra Milan e Inter della 28ª giornata di Serie A è stato ufficialmente designato. La partita si svolgerà a San Siro e sarà diretta da un fischietto scelto dalla FIGC. La designazione è stata confermata dalla commissione arbitrale e si riferisce alla sfida tra le due squadre milanesi.

Inter News 24 Arbitro Milan Inter: la scelta ufficiale per il Derby della Madonnina: ecco chi dirigerà la sfida tra rossoneri e nerazzurri della 28ª giornata. La Serie A si prepara al capitolo più atteso della stagione. Per il derby di Milano, in programma domenica alle 20.45, l’Associazione Italiana Arbitri ha puntato sull’esperienza di Daniele Doveri. Il direttore di gara romano ha già incrociato il cammino della squadra di Massimiliano Allegri, esperto tecnico livornese, in due occasioni durante questo campionato: la vittoria esterna per 0-3 contro l’Udinese e il pareggio per 1-1 sul campo dell’Atalanta. Il fischietto capitolino sarà chiamato a gestire una gara ad alta intensità contro l’ Inter, formazione guidata da Cristian Chivu, allenatore rumeno ed ex difensore di grande carisma. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Arbitro Milan Inter, designato il fischietto del match: ecco chi dirigerà la sfida di San Siro

