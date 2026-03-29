Arbitro Bosnia Italia designato il fischietto del match | ecco chi dirigerà la finale playoff

È stato scelto l'arbitro che dirigerà la partita tra Bosnia e Italia, finale playoff di qualificazione. La designazione è ufficiale e il fischietto proveniente da un paese europeo sarà al centro dell'attenzione durante l'incontro. La gara si svolgerà in una data ancora da definire e vedrà coinvolte le due squadre in un match decisivo per l'accesso alle competizioni internazionali.

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