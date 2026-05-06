In un episodio avvenuto ieri in un comune vicino, un uomo ha minacciato di gettarsi da un ponte. Due operatori di polizia penitenziaria, un sovrintendente e un assistente capo, sono intervenuti prontamente e sono riusciti a bloccare la sua intenzione, riuscendo a salvarlo. Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria ha espresso pubblicamente apprezzamento per l’azione dei due agenti coinvolti nel tentativo di salvataggio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) esprime “vivo apprezzamento e sentito compiacimento” per l’operato del Sovrintendente Tommaso Gaglione e dell’Assistente Capo Antonio Muto, in servizio presso il Reparto Scorte Autorità e N.O.C. del Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (Prap) di Napoli, protagonisti nella mattinata odierna di un intervento di elevato valore umano e professionale sul ponte di Arzano. I due agenti, intervenuti con tempestività e senso di responsabilità, hanno bloccato una persona in evidente stato confusionale e intenzionata a compiere un gesto estremo, scongiurando una tragedia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Arazano, minaccia di buttarsi di un ponte: salvato da due operatori di polizia penitenziaria

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