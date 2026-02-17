Marquinhos rifiuta l' Arabia Saudita | qual è il suo futuro al PSG?
Marquinhos ha deciso di rifiutare un’offerta dall’Arabia Saudita, spinto dall’interesse di restare al PSG e continuare a guidare la difesa del club parigino. La sua scelta si basa sulla volontà di restare fedele alla squadra e ai progetti già avviati, nonostante le avances di altri club stranieri. Recentemente, il difensore brasiliano ha incontrato i dirigenti del PSG per chiarire il suo ruolo e il suo impegno con la squadra, mentre il suo futuro resta ancora incerto.
Nel contesto dinamico del calcio internazionale, il Paris Saint-Germain continua a fare affidamento su una figura chiave capace di definire i prossimi anni di club. Marquinhos resta al centro del progetto, con una chiara volontà di proseguire la sua avventura con la maglia Rouge-et-Bleu nonostante le sirene provenienti da mercati ricchi di prospect economici e sportivi dall'estero. Il difensore brasiliano è inserito in un rapporto di lungo periodo con il club, con un contratto valido fino al 2028 che conferma l'importanza della sua presenza nello spogliatoio e nello stile di gioco. La stima nei suoi confronti è evidente sia dalla dirigenza che dai compagni, e la sua disponibilità a mantenere l'impegno con la squadra è percepita come un punto di riferimento imprescindibile all'interno del gruppo.
Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma…Cosa può succedereIl Paris Saint-Germain ha confermato che Marquinhos resterà in squadra, respingendo le offerte provenienti dall’Arabia Saudita.
