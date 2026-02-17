Marquinhos rifiuta l' Arabia Saudita | qual è il suo futuro al PSG?

Marquinhos ha deciso di rifiutare un’offerta dall’Arabia Saudita, spinto dall’interesse di restare al PSG e continuare a guidare la difesa del club parigino. La sua scelta si basa sulla volontà di restare fedele alla squadra e ai progetti già avviati, nonostante le avances di altri club stranieri. Recentemente, il difensore brasiliano ha incontrato i dirigenti del PSG per chiarire il suo ruolo e il suo impegno con la squadra, mentre il suo futuro resta ancora incerto.