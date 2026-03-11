Grazie a MSeventy al Cosmoprof ci saranno tre brand dall’Arabia Saudita

Al prossimo Cosmoprof di Bologna, tre brand provenienti dall’Arabia Saudita saranno presenti in uno stand dedicato alla loro regione. Si tratta di Assaf, Moonglaze e Jayla, aziende che rappresentano il settore beauty e cosmetico. L’evento si svolge nel contesto di una vetrina internazionale che mette in mostra prodotti e innovazioni provenienti da diverse parti del mondo.

Assaf, Moonglaze e Jayla: sono questi i tre brand arabi che prenderanno posto al prossimo Cosmoprof di Bologna, in uno stand tutto dedicato all'Arabia Saudita. Questa novità assoluta arriva grazie a M.Seventy, la società che organizza il salone White Milano e che curerà la selezione e il coordinamento dell'area dedicata. Tre brand dall'Arabia Saudita approdano al Cosmoprof di Bologna. La prossima edizione dunque, che si terrà dal 26 al 29 marzo, avrà uno stand dedicato ai tre brand. Assaf, nato nel 2021 con la profumeria, e poi espansosi in ambienti come moda, orologeria e accessori. Poi Moonglaze, fondato dalla make-up artist Yara Alnamlah per reinventare il glow per tutte le carnagioni, andato sold-out a pochi minuti dal lancio al suo debutto presso Selfridges.