Aquatempra rafforza l’impegno per sport salute e territorio

Aquatempra, la società responsabile della gestione degli impianti natatori in diverse città della regione, ha appena completato un periodo di attività che coinvolge più strutture. Si tratta di impianti situati in città come Empoli, Fucecchio, Santa Croce sull'Arno e San Gimignano, e l'azienda ha deciso di fare un punto sulle iniziative e sui risultati raggiunti nel settore sportivo, sanitario e territoriale.

È tempo di bilanci per Aquatempra, la società che gestisce gli impianti natatori di Empoli, Fucecchio, Santa Croce sull'Arno e San Gimignano. La stagione invernale 2025-2026 si chiude con numeri in crescita e un impegno sempre più radicato nel territorio, tra sport, inclusione e servizi alle.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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