Lilly, sponsor olimpico e paralimpico di Milano Cortina 2026, rilancia il proprio impegno nello sport e nella ricerca scientifica svelando “ Never Stop Supporting “, un’ installazione interattiva collocata nella milanese Piazza dei Mercanti ispirata e dedicata a Marta Bassino, campionessa mondiale di Sci Alpino nelle discipline di Slalom Parallelo e Super G, vincitrice della Coppa del Mondo di Slalom Gigante, che non ha potuto partecipare agli ultimi Giochi invernali a causa di un grave infortunio risalente a ottobre 2025. All’interno della struttura in plexiglass, Lilly ha collocato un paio di sci bianchi su cui familiari, amici e fan dell’atleta hanno scritto dediche e messaggi di incoraggiamento per invitarla a non fermarsi nonostante lo stop forzato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salute, con "Never Stop Supporting" Lilly rilancia il proprio impegno nella ricerca e nello sport

“Never Stop Supporting”, l’installazione di Lilly che coniuga i valori di sport e ricercaUn paio di sci bianchi su cui spiccano scritte nere: “A tutta come sempre, pittrice di curve“, “Noi ci siamo ovunque tu voglia andare“, “È solo una...

Olimpiadi 2026: con Lilly sport, salute, scienza e sensibilizzazione su obesitàLilly ha inaugurato a Milano, in un tour itinerante, due installazioni immersive dedicate alle Olimpiadi e alla sensibilizzazione sull’obesità.