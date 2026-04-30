1 maggio | Confsal torna a Napoli l’appuntamento ‘Giornata del lavoro’

Il 1° maggio, in piazza del Plebiscito a Napoli, si svolge la nona edizione della Giornata del lavoro organizzata dalla Confsal. L’evento, intitolato ‘Lavoro è futuro’, inizia alle 9 e coinvolge diverse attività e interventi dedicati al mondo del lavoro. L’iniziativa si svolge nel centro cittadino, attirando partecipanti e pubblico interessato alle tematiche occupazionali.

(Adnkronos) – La Confsal celebra la sua nona edizione della Giornata del lavoro con un evento dedicato a 'Lavoro è futuro', venerdì 1° maggio in piazza del Plebiscito, a Napoli, a partire dalle 9.30. Un’edizione, quella di quest’anno, che vedrà alternarsi sul palco un ricco parterre di ospiti e testimonianze intorno al tema di quale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Anna Falchi regina del Sanremo del Ballo. A maggio torna l’appuntamento al TrisSarà la splendida Anna Falchi la conduttrice del ‘Sanremo del Ballo’ 2026, che (altra news) si svolgerà giovedì 21 maggio, nella location delle... Castellabate, torna la Festa del Pescato di Paranza: appuntamento dal 30 maggio al 1° giugnoDal 30 maggio al 1° giugno 2026, Castellabate ospiterà la 15ª edizione della Festa del Pescato di Paranza, uno degli appuntamenti più attesi del... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: PRIMO MAGGIO: IL SAP PARTECIPA ALLA 9° GIORNATA DEL LAVORO CONFSAL A NAPOLI; In Provincia la 25esima edizione del premio Il lavoratore ideale; Arriva un maggio nero per i trasporti: il calendario di tutti gli scioperi del mese; Scioperi dal 28 aprile al 3 maggio 2026: giustizia, sanità, vigilanza e altro. 1 maggio: Confsal, torna a Napoli l’appuntamento ‘Giornata del lavoro’‘Lavoro e futuro’ è il tema al centro dell’edizione 2026 che vedrà collegate da piazza Plebiscito in streaming tutte le regioni italiane ... adnkronos.com Agnone ospita la giornata conclusiva della tappa itinerante in Molise del Festival del Diritto – VIII Edizione: una giornata dedicata alla legalità e ai giovani. Il prossimo 5 maggio il Palazzetto dello Sport di Agnone ospiterà l’evento conclusivo in Molise del “Festi - facebook.com facebook Giornata del libro, iris e ingresso al museo per chi acquista in librerie indipendenti di Firenze x.com