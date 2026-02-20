A Caltagirone la giornata del pensiero degli Scout | 200 giovani ospiti in città

A Caltagirone, 200 giovani scout si sono radunati sabato e domenica per celebrare il Thinking Day, la Giornata mondiale del pensiero. L’evento, che si svolge ogni anno il 22 febbraio, ha portato in città studenti provenienti da diverse regioni. Durante le due giornate, i ragazzi hanno partecipato a attività di gruppo e scambi culturali, rafforzando il senso di comunità. La manifestazione ha coinvolto anche alcune scuole locali e associazioni.

Sabato 21 e domenica 22 febbraio Caltagirone ospiterà quasi 200 scout in occasione del Thinking Day – Giornata mondiale del pensiero, ricorrenza celebrata ogni anno il 22 febbraio da tutti gli scout del mondo. Il World Thinking Day rappresenta un momento di riflessione sul senso dello scoutismo e un'occasione per rivolgere un pensiero agli scout di ogni Paese, rafforzando il valore della fratellanza internazionale che da sempre caratterizza il movimento. A Caltagirone l'appuntamento vedrà la partecipazione delle associazioni Agesci, Cngei E Masci del territorio calatino. Saranno presenti scout provenienti da Mirabella Imbaccari, Scordia, Palagonia e Ramacca, insieme ai gruppi cittadini Agesci Caltagirone 1 e 3, Cngei e Masci.