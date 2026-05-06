APPUNTAMENTO IL 9 MAGGIO PER LA GIORNATA CEREALI A CALTAGIRONE CT

Il 9 maggio si terrà a Caltagirone la tappa siciliana delle “Giornate Cereali”, evento annuale promosso da un'organizzazione dedicata alla cultura del cereale. La manifestazione si svolgerà in città e prevede diverse attività legate alla produzione e alla storia di questi alimenti. L’evento coinvolge aziende agricole, enti locali e associazioni del settore, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni legate ai cereali.

Il prossimo 9 maggio la città di Caltagirone (CT) ospiterà la tappa siciliana delle “Giornate Cereali”, il tradizionale evento annuale promosso da S.I.S. – Società Italiana Sementi, realtà di riferimento nazionale nella selezione varietale, nella moltiplicazione e nella commercializzazione di sementi di alta qualità, controllata da BF Spa – il più importante Gruppo agroindustriale italiano quotato in borsa. Nel corso della giornata, agricoltori e stakeholder del settore agricolo avranno l’opportunità di esplorare il ricco panorama varietale sviluppato da S.I.S. e di conoscere le più recenti innovazioni, anche attraverso visite con i tecnici nei campi sperimentali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Notizie correlate Appuntamento il 9 maggio per la "Giornata cereali" a CaltagironeIl prossimo 9 maggio la città di Caltagirone (CT) ospiterà la tappa siciliana delle “Giornate Cereali”, il tradizionale evento annuale promosso da S. S.I.S. – Società Italiana Sementi: il 9 maggio "Giornata Cereali" a CaltagironeCaltagirone (CT), 6 maggio 2026 – Il prossimo 9 maggio la città di Caltagirone (CT) ospiterà la tappa siciliana delle “Giornate Cereali”, il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festival Chitarristico Internazionale Bustese 2026: secondo appuntamento sabato 9 maggio alla ProBusto; Consegna del Patentino ai proprietari di cani: appuntamento il 9 maggio; Sito Istituzionale | Municipio XI, gli appuntamenti del 9 e 10 maggio; Sabato 9 maggio appuntamento con il Mercatino dei Valori Ritrovati. Appuntamento il 9 maggio per la Giornata cereali a CaltagironeIl polo siciliano è centrale per l’azienda per lo sviluppo sui cereali vernini e punto di riferimento nel bacino del Mediterraneo per la selezione di varietà innovative caratterizzate da alte produzio ... ilgiornale.it Sabato 9 maggio l'appuntamento con l'Indy GP prima di entrare nel clima della Indy 500Prima dell'Indy 500, l'appuntamento è per il Sonsio Grand Prix sabato 9 maggio. Riparte la caccia ad Alex Palou. formulacritica.it APPUNTAMENTI • Continua il Maggio Rodigino, appuntamento questa sera in Gran Guardia per l'approfondimento con Il Professore Egidio Ivetic dell’Università degli Studi di Padova in dialogo con Paolo Zorzato sul tema: Il Mediterraneo come frontiera tra il - facebook.com facebook A Roma torna l'appuntamento sul futuro della cooperazione ift.tt/aJvjt7o x.com