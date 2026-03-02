Veroli tutto pronto per la presentazione del nuovo Marchio – Brand Turistico della Città

A Veroli si prepara la presentazione del nuovo Marchio – Brand Turistico della città. Oltre 200 lavori sono stati consegnati al concorso indetto dal Comune, con idee variegate e interpretazioni originali da parte di partecipanti diversi. La risposta alla chiamata pubblica si è rivelata ampia e variegata, riflettendo l’interesse e la creatività dei concorrenti nel proporre soluzioni per rappresentare il territorio.