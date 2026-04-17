Mercato Versilia Forte dei Marmi tutto pronto per l' appuntamento nel centro storico
Il prossimo 19 marzo, il centro storico di Cento ospiterà il Mercato Versilia Forte dei Marmi, un evento che si svolgerà dalle 8 alle 19. Durante la giornata, saranno presenti numerose boutique tipiche della zona della Versilia, offrendo ai visitatori un'opportunità di shopping e di scoperta delle proposte commerciali provenienti dalla zona di Forte dei Marmi. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle manifestazioni primaverili in città.
La primavera 2026 si veste di stile a Cento. Domenica 19, dalle ore 8 alle 19, il fascino unico del Mercato Versilia Forte dei Marmi arriva nel centro storico con le sue iconiche boutiques della Versilia. Moda uomo e donna, accessori artigianali, qualità made in Italy e tutta l’eleganza che solo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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