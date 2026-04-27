' Noi Moderati Civici per Cascina' presenta la lista candidati

Sabato 25 aprile è stata ufficialmente presentata a Cascina la lista 'Noi Moderati Civici per Cascina', che sostiene la candidatura a sindaco di Donatella Legnaioli. La presentazione si è svolta in vista delle prossime elezioni amministrative, coinvolgendo i membri del gruppo e i loro sostenitori. La lista si propone di partecipare alla competizione elettorale con un proprio progetto civico e moderato per la gestione della città.

In vista delle elezioni amministrative di Cascina, sabato 25 aprile è stata presentata la lista 'Noi Moderati Civici per Cascina' a sostegno del candidato a sindaco Donatella Legnaioli. La lista è composta da espressioni civiche e iscritti a Noi Moderati: "Si tratta di una compagine.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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