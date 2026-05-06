Appiano Gentile Inter | i ragazzi di Chivu tornano in campo dopo il riposo post scudetto

Dopo la pausa per festeggiare lo scudetto, i giocatori dell’Inter si sono ritrovati ad Appiano Gentile per una sessione di allenamento. La squadra si prepara per il prossimo impegno ufficiale, con alcuni atleti che sono ancora in fase di recupero a causa di infortuni. Sono stati comunicati anche i nomi dei giocatori diffidati e le ultime novità sulla formazione in vista della partita successiva.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I ragazzi di Chivu tornano in campo ad allenarsi in vista della gara di sabato contro la Lazio. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: i ragazzi di Chivu tornano in campo dopo il riposo post scudetto Notizie correlate Appiano Gentile Inter: riposo dopo la vittoria dello scudettodi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Appiano Gentile Inter: giorno di riposo dopo il pareggio contro l’Atalantadi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inter-Parma, ci sarà Lautaro Martinez? Cosa filtra da Appiano Gentile; L’Inter club di Appiano scelto dalla società per raccontare in tutto il mondo la passione nerazzurra; Inter, Lautaro si allena ancora in gruppo: vicino l'impiego col Parma per la possibile gara Scudetto; Inter, Chivu recupera Calhanoglu per la Fiorentina: le condizioni di Bastoni e Lautaro. Le ultime da Appiano Gentile. Inter, Martinez si candida per la doppia sfida con la Lazio. Futuro? I possibili scenari in portaL'Inter riprenderà oggi gli allenamenti ad Appiano Gentile dopo due giorni di riposo a seguito della conquista dello scudetto numero 21. fcinter1908.it CdS - Inter-Parma, Lautaro vuole esserci dal 1': cosa filtra da AppianoL'attaccante argentino lavora con i compagni nel tentativo di essere titolare fin da subito nella partita di domenica prossima ... fcinternews.it Inter | Appiano Gentile - facebook.com facebook