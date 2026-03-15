Appiano Gentile Inter | giorno di riposo dopo il pareggio contro l’Atalanta

L’Inter ha deciso di concedere un giorno di riposo ai giocatori dopo il pareggio contro l’Atalanta. La squadra si sta preparando per il prossimo impegno, con aggiornamenti su infortunati, tempi di recupero e diffidati provenienti da Appiano Gentile. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali variazioni nel programma di allenamento o modifiche alla rosa in vista delle prossime partite.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giorno di riposo dopo il pareggio contro l’Atalanta. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Calhanoglu: leggero risentimento muscolare agli adduttori alla coscia destra Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra Bastoni: fastidio muscolare ai flessori Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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