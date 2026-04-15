Il 17 aprile alle 21:00 si terrà una performance aperta al pubblico presso il Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, parte del programma di residenze artistiche promosso dall’Associazione CapoTraveKilowatt. L’evento vedrà protagonista Boris Pimenov con la sua esibizione intitolata Eburnea. La serata rappresenta una delle prove in vista di ulteriori attività previste nel percorso di residenza artistica.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Prosegue il programma di residenze artistiche al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, diretto dall’Associazione CapoTraveKilowatt: la prossima prova aperta al pubblico è prevista per venerdì 17 aprile, alle ore 21:00, con Eburnea, performance dell’artista Boris Pimenov. Il lavoro – già vincitore del Bando Residenze Digitali 2025 – è un’esperienza immersiva in cui il pubblico può interagire con la coscienza della protagonista interpretata dall’attrice Rossana Cannone; una performance in cui il linguaggio teatrale si contamina con il digitale. Boris Pimenov è un artista e regista italo-russo attivo nel campo delle arti performative e dell’audiovisivo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eburnea, performance dell’artista Boris Pimenov alla Misericordia

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