Durante la Biennale di Venezia, un’artista dissidente ha espresso il timore che l’evento possa diventare un luogo di propaganda. I suoi libri in Russia sono stati banditi, mentre nei paesi anglosassoni, in Germania e in Spagna è riconosciuta come una voce autorevole in grado di rappresentare le complessità della società russa. La sua posizione si caratterizza per l’opposizione alle narrazioni ufficiali.

I suoi libri in Russia sono messi al bando ma nei paesi anglosassoni, in Germania e in Spagna è considerata tra le voci più autorevoli e credibili capace di disegnare meglio le sfumature, non così scontate, della società russa. È Victoria Lomasko, 48 anni, artista grafica, nata a meno di 100 chilometri da Mosca, dove ancora vive la sua famiglia. Lei risponde alle domande di Libero dalla Germania dove ha trovato rifugio con il suo gatto Dwarf e riesce a operare liberamente anche se precisa che è riduttivo dividere gli artisti tra «dissidenti e filo-Putin» perché «le sfumature sono in realtà molte di più». Che cosa pensa delle notizie sull’arrivo della delegazione russa alla Biennale di Venezia? «Sui siti russi ho letto che il Padiglione russo ospiterà un progetto internazionale intitolato A Tree Rooted in the Sky. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Biennale di Venezia, l'artista dissidente: "Non sia culla di propaganda"

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