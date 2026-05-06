Appalti pilotati Tempi lunghi per la Consulta

Nonostante le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano-Cortina siano terminate da diversi mesi, un procedimento giudiziario ancora in corso coinvolge la Corte Costituzionale. La questione riguarda presunti appalti pilotati e si è protratta nel tempo, con un’udienza ancora da completare. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini e procedimenti legali che coinvolgono decisioni e questioni di appalti pubblici.

Le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina sono ormai concluse da tempo, ma si sta giocando ancora una partita davanti alla Corte Costituzionale (nella foto, il presidente Giovanni Amoroso). L’udienza, inizialmente prevista ieri, è slittata al prossimo 23 giugno. Ma anche in quella data il nodo probabilmente non si scioglierà, perché i giudici potrebbero prendere tempo ed esprimersi nelle settimane successive. La gip di Milano Patrizia Nobile, come richiesto dalla Procura, si era infatti rivolta alla Consulta sollevando una questione di "legittimità costituzionale" del decreto del giugno 2024, convertito in legge, che ha ribadito la qualificazione di ente di diritto privato della Fondazione Milano Cortina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Appalti pilotati. Tempi lunghi per la Consulta Notizie correlate Crotone, sequestrati i beni: svelato il sistema degli appalti pilotatiIl tribunale di Crotone ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo sui beni legati all’inchiesta denominata Teorema, colpendo un sistema... Appalti pilotati a Torricella, 10 indagati: arresti domiciliari per ex vicesindaco e imprenditoriTarantini Time QuotidianoUn presunto sistema di gestione illecita degli appalti pubblici all’interno del Comune di Torricella è al centro di... Contenuti di approfondimento Si parla di: Appalti pilotati. Tempi lunghi per la Consulta. Appalti pilotati. Tempi lunghi per la ConsultaLe Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina sono ormai concluse da tempo, ma si sta giocando ancora una partita davanti alla ... ilgiorno.it Appalti pilotati in Comune. Prosciolto uno dei tecniciAppalti pilotati, lavori fantasma e firme contestate: il processo contabile sugli appalti del Comune di Ancona si ferma a metà. Con la sentenza-ordinanza depositata ieri, i giudici mettono un primo ... ilrestodelcarlino.it