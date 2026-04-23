Un’indagine giudiziaria riguarda un presunto sistema di gestione illecita degli appalti pubblici nel comune di Torricella. Dieci persone sono state iscritte nel registro degli indagati e alcune hanno ricevuto misure cautelari, tra cui arresti domiciliari. Tra gli indagati ci sono un ex vicesindaco e alcuni imprenditori, coinvolti secondo le accuse in pratiche di gestione irregolare dei contratti pubblici.

Tarantini Time Quotidiano Un presunto sistema di gestione illecita degli appalti pubblici all’interno del Comune di Torricella è al centro di un’inchiesta che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 10 persone. I Carabinieri del Comando provinciale di Taranto hanno notificato un’ordinanza emessa dal GIP su richiesta della Procura, contestando a vario titolo i reati di corruzione, turbativa d’asta e autoriciclaggio. Nove indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre per un decimo è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra i coinvolti figurano l’ex vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Torricella, nel frattempo dimessosi, un ingegnere con funzioni di supporto tecnico al RUP e diversi imprenditori operanti nel settore.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Appalti pilotati a Torricella, 10 indagati: arresti domiciliari per ex vicesindaco e imprenditori

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