Il tribunale di Crotone ha disposto il sequestro preventivo di beni collegati a un’indagine chiamata Teorema, che riguarda presunti appalti pilotati. L’indagine ha portato alla luce un sistema in cui sarebbero stati manipolati contratti pubblici, causando un danno stimato in circa 400.000 euro. Il provvedimento si inserisce in un’operazione giudiziaria in corso, volta a fare luce su presunte irregolarità nelle procedure di assegnazione degli appalti.

Il tribunale di Crotone ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo sui beni legati all’inchiesta denominata Teorema, colpendo un sistema di presunti appalti manipolati che avrebbe drenato circa 400.000 euro di fondi pubblici. La decisione, presa dalla giudice Assunta Palumbo, risponde alla necessità di evitare che le risorse possano essere disperse o utilizzate per aggravare le condotte contestate durante l’indagine condotta dalle Fiamme gialle. Le dinamiche del sistema di affidamenti pilotati. L’indagine ha messo in luce una struttura organizzata con precisione, capace di orientare per anni la distribuzione di servizi tecnici e professionali attraverso affidamenti diretti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, sequestrati i beni: svelato il sistema degli appalti pilotati

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