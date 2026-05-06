A Macerata, dal 6 al 9 maggio 2026, si svolge l’evento degli Aperitivi europei, con 52 locali che partecipano alla manifestazione. Durante i quattro giorni, i bar e ristoranti della città accolgono un gran numero di visitatori, attirando persone che desiderano degustare specialità e drink nelle diverse location coinvolte. L’iniziativa rappresenta un appuntamento importante per il settore dell’ospitalità locale, con un flusso di pubblico che interessa sia il centro che zone più periferiche.

Macerata, 6 maggio 2026 – Per molti baristi e ristoratori del centro (e non solo) sono i giorni più attesi dell’anno, quelli che portano più gente per le vie di Macerata. Partono giovedì 7, e andranno avanti fino a domenica 10 maggio, i tradizionali aperitivi europei, con l’adesione di 52 esercenti che personalizzeranno il proprio locale e prepareranno piatti tipici di uno dei Paesi dell’Unione Europea e candidati membri. Il concorso dei locali per l’Eugenio d’oro. È stato anche indetto un concorso per valutare gli aperitivi preparati: la votazione avviene tramite l’app ufficiale “Aperitivi Europei Macerata” (su App Store e Play Store), in cui sono inserite la lista dei locali e la mappa con la geolocalizzazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aperitivi europei 2026 a Macerata: 52 locali pronti a un brindisi lungo 4 giorni

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