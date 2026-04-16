Durante gli Europei di Judo del 2026, la competizione si è conclusa con la medaglia di bronzo conquistata da un’atleta italiana nella categoria -52 kg. La Francia si è piazzata in prima posizione nel medagliere generale. La diretta si è conclusa alle 16:05, ringraziando i lettori per aver seguito l’evento in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:05 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:04 Si chiude dunque la prima giornata degli Europei di Tblisi. Italia che ha trovato la prima medaglia grazie al bronzo conquistato da Odette Giuffrida. 16:01 Arriva il waza-ari vincente di Choupanov, che farà risuonare l’inno russo dopo numerosi anni di assenza dovuti alle vicende belliche che tutti conosciamo. 15:59 L’ultima finale di giornata si risolverà al golden score. 15:58 Un minuto al termine della finale, tutto invariato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere

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