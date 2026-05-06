Aosta avvia nuovi lavori stradali con un investimento di 1,6 milioni di euro destinati al rifacimento del manto stradale. Alcune vie saranno soggette a divieti di sosta con rimozione forzata, mentre altre vedranno modifiche ai sensi di marcia nelle zone residenziali. Le operazioni inizieranno nelle prossime settimane e coinvolgeranno diverse strade della città.

? Cosa scoprirai Quali vie subiranno il divieto di sosta con rimozione forzata?. Come cambieranno i sensi di marcia nelle zone residenziali?. Dove si concentreranno i nuovi limiti di velocità tra 20 e 30 kmh?. Quali parcheggi saranno chiusi per i nuovi lavori stradali?.? In Breve Investimento di 1,6 milioni euro per 4,5 chilometri di nuovi tratti asfaltati.. Nuovi cantieri da venerdì 8 maggio in via Edelweiss, Festaz e Chambéry.. Limiti di velocità tra 20 e 30 kmh e divieto di sosta.. Interventi mirati a completare i lavori prima della stagione turistica estiva.. Dopodomani, 8 maggio 2026, il Comune di Aosta darà il via a un nuovo blocco di interventi per il rifacimento delle pavimentazioni stradali che interesserà diverse zone della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta, nuovi cantieri stradali: 1,6 milioni per il rifacimento del manto

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