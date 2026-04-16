Il capoluogo molisano si prepara ad ospitare la sesta edizione della Run4Hope, una staffetta podistica nazionale che si svolgerà dal 18 al 26 aprile 2026. La manifestazione coinvolgerà numerose squadre da diverse regioni italiane, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica. Durante la settimana di eventi, saranno organizzate varie tappe che attraverseranno il territorio, coinvolgendo atleti e cittadini.

Il capoluogo molisano si prepara ad accogliere la sesta edizione della Run4Hope, una grande staffetta podistica nazionale che dal 18 al 26 aprile 2026 vedrà il Molise protagonista nel sostegno alla ricerca scientifica. L’evento, promosso da Run4Hope Italia Onlus, culminerà a Campobasso con una tappa centrale fissata per domenica 19 aprile alle ore 10:00, con il fine ultimo di raccogliere fondi per la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Il legame tra istituzioni e territorio nel cuore di Campobasso. La manifestazione non sarà solo una sfida atletica, ma un momento di profonda integrazione tra le forze dello Stato e la comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso corre per la ricerca: la sfida della Run4Hope 2026

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