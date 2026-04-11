Parkinson | la sfida globale contro una sfida che colpisce 6 milioni

L’11 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Parkinson, un evento in cui si riuniscono persone, associazioni e professionisti per sensibilizzare sulla malattia. Questa patologia neurodegenerativa, che colpisce circa 6 milioni di persone nel mondo, rappresenta una sfida sanitaria a livello globale. L’obiettivo è diffondere informazioni e promuovere la ricerca per migliorare la qualità di vita di chi convive con il Parkinson.

In occasione dell’11 aprile, la comunità globale si riunisce per osservare la Giornata Mondiale del Parkinson, un appuntamento volto a incrementare la consapevolezza su una patologia neurodegenerativa che interessa circa 6 milioni di individui nel mondo. La ricorrenza, nata ufficialmente nel 1997 grazie all’iniziativa di Parkinson’s Europe con il supporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, trae le sue origini dalla figura del medico britannico James Parkinson, che nel 1817 pubblicò il saggio An Essay on the Shaking Palsy, fornendo la prima descrizione clinica della condizione. L’impegno internazionale per affrontare questa sfida sanitaria ha radici profonde, legate anche alla storica Carta Europea del Parkinson. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parkinson: la sfida globale contro una sfida che colpisce 6 milioni Leggi anche: Perché queste Olimpiadi sono una sfida globale che ci riguarda da vicino “Volevo un altro figlio”: la sfida di Nicoletta, la madre bionica che ha vinto il Parkinson – VIDEORicevere una diagnosi di Parkinson giovanile a 35 anni, nel pieno della maternità, può sembrare una condanna. This is How to Kill Self Doubt, End Procrastination & Build Momentum Temi più discussi: Parkinson, tra prevenzione e nuove cure: la sfida della neurologia moderna; La Malattia di Parkinson come nuova sfida sanitaria; Diagnosi di Parkinson: intercettare la malattia con radiofarmaci e biomarcatori. Una sfida aperta; Parkinson: la sfida di vivere la vita con speranza. La Malattia di Parkinson come nuova sfida sanitariaGentile Direttore, sono oltre 10 milioni i pazienti con malattia di Parkinson nel mondo, e si stima che in Italia vi siano circa 300.000 persone con questa patologia. quotidianosanita.it Quanto è diffuso il Parkinson e come riconoscerlo prestoUn quadro chiaro sulla diffusione del Parkinson, i segnali meno noti e le abitudini che aiutano a rallentare i sintomi ... tuobenessere.it Natale in musica al Parkinson Cafè - facebook.com facebook Per la Giornata mondiale del Parkinson dell'11 aprile, un appello per abbattere i divieti della legge 40, e consentire la ricerca sugli embrioni non idonei a una gravidanza. Oggi in Italia sono crioconservati senza ragione x.com