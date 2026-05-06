Anziano trovato morto in casa con una ferita da arma da fuoco

Nella mattinata di oggi, mercoledì 6 maggio 2026, a San Potito Sannitico, un uomo di 76 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. La Polizia è intervenuta sul posto e ha rinvenuto il corpo con una ferita da arma da fuoco. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della morte. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Tragedia nella mattinata di oggi, mercoledì 6 maggio 2026, a San Potito Sannitico. Un uomo di 76 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati.🔗 Leggi su Casertanews.it Refuse to be a bullied prince! I hold heavy troops, even the emperor dare not control me#drama Notizie correlate È morto Darrell Sheets, star del reality “Affari al buio”. La polizia: “Deceduto a seguito di una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa”Darrell Sheets del reality show “Affari al buio-Storage Wars” è morto a 67 anni, nella sua abitazione a Lake Havasu City, in Arizona. Firenze: trovato morto in casa con ferite da arma da taglio, ipotesi omicidioAGI - Il cadavere di un uomo, con ferite da arma da taglio, è stato rinvenuto in appartamento nel quartiere di Rifredi, a Firenze. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Trovato morto l'anziano scomparso; Dramma nel Milanese, uomo trovato morto in strada; Gragnano, anziano trovato morto in casa dopo incendio: indagini in corso; Cadavere affiora nel Po: è il corpo di un anziano scomparso da alcuni giorni. Incendio a Gragnano vicino Napoli, Francesco Izzo trovato morto sulle sedie della cucina: indagini in corsoUn uomo di 79 anni, Francesco Izzo, è morto in un incendio scoppiato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli: indagini sul rogo ... virgilio.it Dramma a Priverno: anziano trovato morto in casaHa destato sgomento quanto accaduto ieri sera a Priverno. Un anziano residente in via Torretta Rocchigiana è stato trovato morto dentro casa sua. La triste scoperta l’hanno fatta i soccorritori che so ... latinaoggi.eu L'associazione Lndc Animal Protection cerca giustizia per Ercole, il #chihuahua anziano trovato in una busta a #Roma in condizioni di salute critiche - facebook.com facebook