Il Comune di Siena ha approvato una nuova iniziativa rivolta agli anziani che vivono nelle proprie abitazioni. L’obiettivo è migliorare la sicurezza domestica attraverso un sistema di monitoraggio digitale. Si tratta di un progetto che prevede l’installazione di dispositivi di allerta e l’assistenza a distanza. La misura si inserisce in un piano più ampio di interventi dedicati alla tutela delle persone più fragili.

Il Comune di Siena prosegue l’impegno nella tutela della popolazione più fragile e approva la terza edizione del progetto dedicato alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani, realizzato in collaborazione con la Prefettura e finanziato attraverso le risorse del Fondo Unico Giustizia del Ministero dell’Interno. La giunta ha infatti approvato ieri lo schema di protocollo d’intesa con la Prefettura e la realizzazione del progetto "Iniziative per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani 2026", destinato a campagne informative, attività formative e iniziative di prossimità rivolte alla popolazione over 65. "La...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anziani che stanno in casa ’Un clic in più di sicurezza’

Seniors, Do THIS 2-Min Wall Lean To End Hip Pain Forever (6 Daily Leans)

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