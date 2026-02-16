Dongo 92enne ustionata in casa | indagini sull’incidente e allarme sicurezza anziani

A Dongo, una donna di 92 anni ha subito ustioni gravi mentre si trovava in casa, e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. La vicenda ha acceso i timori riguardo alla sicurezza degli anziani che vivono da soli, spingendo le autorità a verificare eventuali rischi nascosti nelle abitazioni. La comunità si mobilita per aiutare la donna e chiedere maggiori interventi di protezione per gli anziani.

Dongo, anziana di 92 anni ustionata in un incidente domestico: la comunità si stringe e l’allarme sulla sicurezza degli anziani si fa più forte. Una donna di 92 anni è rimasta ustionata all’interno della sua abitazione a Dongo, in provincia di Como, domenica 15 febbraio 2026. L’incidente, avvenuto in via Cavour, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario, che hanno trasportato l’anziana in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza domestica e sulla vulnerabilità degli anziani. Un pomeriggio di paura a Dongo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una donna di 92 anni è rimasta ustionata durante un incendio scoppiato nel suo appartamento a Dongo, in via Cavour, nel pomeriggio del 15 febbraio 2026.

