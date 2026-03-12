F1 Russell provoca Hamilton | Pensasse alla sua macchina e stia zitto Lo scontro Mercedes-Ferrari esplode già in Cina

Durante il Gran Premio in Cina, le tensioni tra Ferrari e Mercedes si sono fatte evidenti sia in pista che nelle dichiarazioni dei piloti. Russell ha rivolto un commento diretto a Hamilton, invitandolo a concentrarsi sulla propria vettura e a mantenere il silenzio. Lo scontro tra i due team si è manifestato non solo attraverso le azioni in gara, ma anche con scambi di battute pubbliche.

Ferrari e Mercedes sono arrivate corpo a corpo in pista già nella prima gara. Ma si sono scontrate ancora di più a parole. L’eco lunga delle dichiarazioni australiane anima già il weekend cinese. George Russell sa di essere in una posizione predominante e nel giovedì di parole non ha perso tempo per stuzzicare di nuovo i rivali, accompagnando le parole con il sorriso beffardo di chi è davanti: “Non penso fossimo così più veloci di Ferrari domenica, se avessero fatto una strategia diversa con la Virtual Safety Car magari avrebbero vinto loro ”. Frase standard inserita in ogni risposta al TV Pen delle interviste, anche quando non ce n’era bisogno, con la domanda che puntava su altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

